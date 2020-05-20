بجوائز 2 مليون.. تفاصيل مسابقة "المؤسسة التنويرية" للمؤسسات المجتمعية

يقدم المشروع الوطني للقراءة مسابقة "المؤسسة التنويرية" بجوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيها لجموع الفائزين، وهي منافسة بين المؤسسات المجتمعية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية طريقة التسجيل في المسابقة، زمن المنافسة، شروط المنافسة، مجالات الدعم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة التسجيل والبيانات المطلوبة للاشتراك بالمسابقة

ـ ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

زمن المنافسة

ـ تنطلق المنافسة رسميًا في فبراير هذا العام

ـ تبدأ التصفيات في منتصف شهر يناير 2021.

ـ تنتهي جميع مراحلها في نهاية شهر مارس 2021.

ـ يتم الاحتفال بالفائزين وتوزيع الجوائز في الأسبوع الأول من شهر أبريل2021.

شروط المنافسة

ـ أن تكون الخدمة المقدمة جزءا من برنامج تتبناه المؤسسة، ووفق خطة زمنية شاملة ومحددة.

ـ أن يغطي البرنامج قطاعا واسعا من الجهات أو الأفراد.

ـ أن تكون جميع الخدمات موثقة وفق الأصول، والسماح للجنة التقويم بالتحقق من الخدمات.

ـ يضاف في حالة المشروعات الخاصة بالبحوث والدراسات والأفكار الإبداعية:

1ـ أهمية النتائج بناء على رأي المحكمين، (يتم استشارة 2 - 3 خبراء)

2ـ التطبيق العملي الناجح (يتم أخذ رأي 2 - 3 من المطبقين).

مجالات الدعم

يتوقع الابتكار والإبداع من المؤسسات في المجالات والبرامج المقدمة لدعم أهداف المشروع الوطني للقراءة:

ـ البرامج الخاصة بالقراءة

ـ الإنشاءات

ـ الكتب والمكتبات

ـ الإعلام

ـ المسابقات والجوائز

ـ مجالات أخرى

التصفيات

تُجري لجنة خاصة تقييم الخدمات المقدمة للمشروع من جميع المؤسسات في ضوء معايير محددة تسمى (مصفوفات التقدير)، ويتم اختيار أفضل ثلاث منها على مستوى كل من القطاعين الحكومي/الزهري والقطاع الخاص مع تحديد المؤسسة الأولى.

قيمة الجوائز

ـ تحصل المؤسسة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية على مليون جنيها مصريا، لقب المؤسسة التنويرية، كأس المؤسسة التنويرية، ميدالية المؤسسة التنويرية.

ـ تحصل المؤسسة الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية على نصف مليون جنيها مصريا، ميدالية المؤسسة التنويرية، و شهادة تقدير.

ـ تحصل المؤسسة الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية على نصف مليون جنيها مصريا، ميدالية المؤسسة التنويرية، و شهادة تقدير.

ـ تخصص مكافأة لأفضل فكرة إبداعية لإحدى المؤسسات وإن لم تكن هي المؤسسة الفائزة