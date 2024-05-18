مسلم يطرح أحدث أغانيه «اتقابلنا» ضمن ألبومه الجديد (فيديو)

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة «اتقابلنا»، وهي السابعة من ألبومه الجديد، وهي من كلمات الشاعر محمد فوزي، وألحان عبدالرحمن حسام، وتوزيع موسيقى مينا خلف.

تفاصيل أغنية اتقابلنا للمطرب مسلم

أغنية «اتقابلنا»، للمُطرب مسلم تجربة فنية متنوعة، يقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة، إلا أنه يكتشف ارتباط حبيبته بشخص آخر، فما كان منه غير الإحساس بالندم، واللوم والعتاب.

تأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها «مسلم»، بداية بأغنية «قلب في الدفاتر»، وهي درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والخداع، وأغنية «صعبان عليك»، التي يحكى فيها عن سيطرته عن مشاعره، وشفائه من جرحه.. و«سابوك في البيت»، التي أهداها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقة شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.