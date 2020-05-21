خطوات يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربائي.. تعرف عليها

قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الخطوات اللازم اتباعها عقب عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه، لتفادي التعرض لأي حوادث.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الخطوات وفقا لما أعلنه مرفق الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخطوات اللازم اتباعها عقب عودة التيار الكهربائي

عند عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه يجب اتباع بعض الخطوات لتفادي التعرض لأى حوادث، وفيما يلي خطوات التي يجب اتباعها عند عودة التيار:

ـ اعط مصدر التغذية الكهربائية الفرصة للاستقرار قبل توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

ـ تأكد أنّ سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء، بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها.

ونوه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بضرورة أن يكون أرضي الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك منفصل عن أرضي باقي الأجهزة، لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.