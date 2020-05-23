الحلقة الأخيرة من البرنس.. فتحي يقتل ياسر وفدوة

عرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس المذاع على قناة DMC طوال شهر رمضان الكريم، والتي انتهت بحصول رضوان البرنس على انتقامه، وحقه من أشقائه.

ملخص الحلقة الأخيرة من أحداث مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة عندما ذهبت فدوة "روجينا" إلى فتحي وهي غاضبة، بعدما علمت أن زوجها كذب عليها لسنوات أخبرها أنها لا تنجب، لكنها اكتشفت العكس، وأخبرها فتحي أنه علم بخيانتها مع شقيقه ياسر، فأخبرته أنها تحبه، وأنها ترغب في الحصول على الطلاق، حتى يمكنها الزواج من شقيقه، لكنه يقتلها، ثم يذهب إلى شقيقه.

التقى فتحي بشقيقة ياسر "محمد علاء" وواجه بخيانته مع زوجته فدوة، فأخبره أنه يحبها، لكن الأول يخبره أنه قتل فدوه، ويقتل ياسر أيضا، في نفس الوقت يراقب رضوان "محمد رمضان" المشهد من بعيد ويصور جريمتي فتحي.

وعلى جانب آخر، تتحدث عبير "رحاب الجمل" مع الدتها سميحه "سلوى عثمان" عن أنها تشعر أن زوجها قتل على يد رضوان، وأنه سيقتلها هي وطفلتها، وفي نفس اللحظة تكتشف أن ابنتها فاقدة للوعي، وعندما تذهب إلى المستشفى، يخبرها الطبيب أن الطفلة تعاني من مشكلة في شرايين القلب، وأنها بحاجة لجراحة عاجلة، وبعد قليل يخبرها الطبيب أن الطفلة توفيت متأثرة بمرضها.

وينتقل المشهد إلى عبدالمحسن "إدوارد" الذي قام بنقل ملكية الكبارية لطليقته عظيمة، يقطع بقطع شرايين يديه، ويكتب خطاب لشقيقه رضوان، يعتذر منه، ويخبره أنه لم يكرهه يومًا، لكنه وافق أشقاءه لأنه كان جبانا، وهو يفضل قتل نفسه على العيش في تلك الحالة.

يذهب حمادة "محمد مهران" إلى نورا "ريم سامي" ويخبرها بحبه وأنه ابتعد عنها تنفيذا لرغبة شقيقها رضوان، وأنه لا يزال يرغب الزواج منها، رغم خطبتها لشخص آخر، وتعترف نورا بحبها، وتفسخ خطبتها من زميلها.

يذهب رضوان إلى فتحي، ويهدده بالفيديوهات، ويطلب منه التوقيع علي شيك بحقه هو وشقيقيه نورا "ريم سامي" وعادل "أحمد داش"، يأتي بعدها الشرطة للقبض على فتحي، ويصدر ضده حكم بالإعدام ويشنق.

ينتهي مسلسل البرنس بمشهد زواج رضوان من علا وحمادة من نورا، وسط سعادة الأسرة، وتقوم مريم بالرقص مع والدها واحتضانه.