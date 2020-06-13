سحب 29 رخصة قيادة بسبب الكمامة وتشميع محلين مخالفين للحظر بالغربية

تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

في هذا السياق، أجرى نائب محافظ الغربية جولة تفقدية، اليوم، بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، أسفرت عن سحب 29 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة.

وأسفرت الحملات أيضًا عن غلق وتشميع محلين تجاريين في سمنود، ورفع 6 عربات متنقلة للمأكولات والمشروبات على طول طريق طنطا المحلة وطريق المحلة سمنود، وتسليم "نباشيّن" للقمامة على طريق المحلة سمنود، وتكليف رئيس المدينه باتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وخلال جولته، أمر نائب محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود، بإزالة شدة خشبية أثناء قيام أصحاب إحدى المحال بتصنيعها على امتداد الرصيف، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضده.