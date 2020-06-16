بعد شائعة إصابته بالكورونا.. جورج سوف يحضر لأغنية جديدة

علمت "الوطن"، أن الفنان السوري الكبير جورج وسوف، يحضر لأغنية جديدة باللهجة الشامية، لطرحها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع هدوء الأوضاع بالمنطقة العربية، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كان الفنان اللبناني، قد تعرض لشائعة إصابته بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية وهي الشائعة التي نفاها الفنان عبر صفحته بتويتر حيث قال: "لما أصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم!! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جداً، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات.. زهقنا".