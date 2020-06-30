التسديد خلال عام.. احصل على قرض لإعادة تأهيل مشروعك من تنمية المشروعات

بعد غلق وإجراءات احترازية مشددة استمر تنفيذها على مدار 3 شهور، أصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة فتح المطاعم والمقاهي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخلال فترة الغلق تعرض أصحاب المشروعات الصغيرة للخسارة، ما جعلهم في حاجة إلى دعم وتمويل ليساعدهم على العودة لطبيعة العمل مرة أخرى.

لذلك وفر جهاز تنمية المشروعات إمكانية الحصول على قرض مالي لتعويض الخسارة وبشروط معينة، وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة وكيفية الحصول على القرض من جهاز تنمية المشروعات، كالتالي:

- يتم سداد قيمة القرض المطلوب على مدار عام بدءا من استلام قيمة القرض.

- يصل الحد الأقصى لقيمة القرض التابع لمبادرة "دعم العمالة" للقطاع الصناعي إلى مليون جنيه.

- يصل الحد الأقصى لقيمة القرض التابع لمبادرة "دعم مصر" لباقي القطاعات إلى 500 ألف جنيه.

- يشترط للحصول على القرض أن يكون المشروع به عمال لا تقل عن 5 عمال.

- يشترط تقديم كشف العدد الفعلي للعمالة والأجور الشهرية حتى يتم تقديم القرض لهم.

وللتقدم للحصول على قرض دعم العمالة من جهاز تنمية المشروعات يمكن الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على رقم 16733، أو زيارة فروع الجهاز بمحافظات الجمهورية، وتقديم كشف فعلي بعدد العمالة الموجودة في المشروع.