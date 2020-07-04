أنجز خلاله ربع مسيرته الفنية.. كيف كان 2019 عام الحظ لمحمود جمعة؟

فنان من طينة الكبار، خبأ في ملامحه عشق الفن، حتى أتاح له القدر فرصة ظهوره، ليثبت ذاته بموهبته، ويفرض نفسه على المشاهدين، بأدائه السلس المتنوع، حتى أصبح الفنان محمود جمعة، واحدا من أهم الفنانين خلال السنوات الأخيرة.

وتوفى "جمعة"، أمس، داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث كان يتلقى العلاج به، منذ عدة أيام، إثر نقله للمستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إلى أن توفى.

عام 2019، كان تميمة الحظ للفنان محمود جمعة، حيث قدم خلاله حوالي ربع رصيده الفني، حيث شارك في 11 عمل من الإجمالي الكلي لأعماله وهي 39، وتأتي كالتالي.

ولد الغلابة

بعد نجاحه في شخصية الشيخ صالح أبو الفضل، بمسلسل "كلبش 2"، قدم دور بسيط وهو "صاحب اللوكندة" في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا.

هوجان

قدم شخصية "الشيخ عبدالجواد" في عان 2019، من خلال مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام.

ممالك النار

كما قدم دور مميز، في العام ذاته، من خلال مسلسل "ممالك النار"، من بطولة الفنان خالد النبوي.

مسلسل الزائر

وأيضًا شارك في مسلسل "الزائر"، من بطولة حمادة بركات ومحمد يونس.

لمس أكتاف

وشارك في 2019، بدور ضيف شرف في مسلسل "لمس أكتاف"، من خلال شخصية "التربي"، والمسلسل من بطولة ياسر جلال.

قابيل

وبرز محمود جمعة من خلال شخصية "الدكتور خالد المصري"، في مسلسل "قابيل"، من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح.

زودياك

وعاد مرة أخرى بلقب دكتور في عمل آخر بشخصية "مراد"ن في مسلسل الرعب "زودياك".

زلزال

كما شارك النجم محمد رمضان في مسلسل "زلزال"، من خلال شخصية "المعلم منصور".

بركة

وأيضًا شارك في عام الحظ، بمسلسل "بركة"، بدور "عم جودة" أمام النجم عمرو سعد.

بحر

وعاد مرة أخرى للتعاون مع عمرو سعد من خلال شخصية "بكري"، في مسلسل "بحر"

الفيل الأزرق 2

وسينمائيًا، شارك محمود جمعة في فيلم "الفيل الأزرق 2"، من خلال دور "والد السلطان"، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز.