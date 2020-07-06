فيديو.. المقاولون العرب: ترميم البارون كان مجهد جدا.. لكنه يستحق

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنّ قصر البارون رمز من رموز القاهرة، ويستحق العناء والتعب من أجل ترميمه، مؤكدا أنّه يجب أن نبحث تاريخ وإنشاء منطقة مصر الجديدة، لأنها كانت منطقة سابقة لعصرها بعد تجهيزها من البارون، بعدما كانت صحراء، ونقل الحضارة من القاهرة القديمة، وبناء قصر البارون وتعمير منطقة صحراوية مهجورة.

وأضاف صلاح، خلال حديثه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ ما قام به البارون هو النهج الذي تنتهجه الدولة الآن، "هو كان سابق عصره في الوقت ده إنه يقدر يفكر بالفكر ده".

وشدد على أنّ ترميم قصر البارون كان مجهد جدا في العمل، لأنه طراز فريد من نوعه في المنطقة كلها، وهو الطراز الهندي، ما تسبب في مجهود ضخم جدا في استرجاع آثاره وتاريخه والنماذج الخاصة بالتماثيل الموجودة فيه.

وشرح صلاح أنّ كل التماثيل في قصر البارون غير متطابقة، وكل تمثال متواجد منفرد وقائم بذاته وحركته، وهي تماثيل صغيرة ولا تتعدى الـ30 سم ارتفاع، متابعا: "مجهود ضخم في استرجاع الحركة والتاريخ، ويتم ترميم كل تمثال بتاريخه منفردا".