ضمن الموجة 16.. إزالة 197 تعديا على أملاك الدولة بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إزالة 197 حالة تعدٍ على مساحة 13 ألف و416 مترًا من أراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات الأربعاء الماضي حتى اليوم.

وأوضح محافظ الغربية، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، شملت إزالة 97 حالة تعدٍ على مساحة 8 آلاف و790 متر مربع بمركز المحلة الكبرى، وإزالة 56 حالة بمساحة 3 آلاف و185مترًأ مربعًا بمركز كفر الزيات، إضافة إلى تنفيذ الإزالة لـ26 حالة بمساحة 1052 مترًا بمركز طنطا، كما تم إزالة 17 حالة تعد بمساحة 389 مترًا مربعًا بمركز قطور .

وأكد "رحمي"، أن إجمالي المستهدف تنفيذه خلال الموجة الـ16 لإزالة التعديات 391 حالة بمساحة 5 آلاف و 496 مترًا خلال الفترة من الأربعاء الماضي وحتي نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول.