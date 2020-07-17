سيدة تتهم زوجها بتعذيب طفلتهما الرضيعة: "مبيحبش خلفة البنات"

استغاثت والدة طفلة رضيعة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، ولجنة حماية الطفل بمحافظة كفر الشيخ، لإنقاذ ابنتها التي تبلغ من العمر 4 أشهر فقط من تعذيب والدها، وعلى الفور تحركت لجنة حماية الطفل برئاسة المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام لجنة حماية الطفل، لإنقاذها.

وقالت والدة الطفلة مكة محمد محمود، 4 أشهر، إن والدها تزوج من أخرى وإنه يكره خلفة البنات، لذلك عذبها ما أدى إلى إصابتها بكسر بذراعها، ولم يكتف بذلك بل عقرها في كتفها، ومنعها من الرضاعة بهدف التخلص منها، بحسب أقوالها.

وتبين من أقوال الأم، أن الأب تزوج قبل ذلك مرتين بسبب إنجابه البنات وتزوج منها وأنجبت الطفلة مكة، فضربها وعذبها كونها أنثى، كما تبين من التقرير الطبي الصادر من مستشفى المرج، أنه بتوقيع الكشف عليها تبين إصابتها بكدمات متفرقة في وجهها، وجرى عمل "جبيرة" لها في ذراعها وقدمها، كما تبين وجود آثار للعقر في جسدها.

ورصدت نيرمين القصير، مسؤول وحدة التدخل السريع في كفر الشيخ، حالة تعذيب طفله على يد والدها، بسبب كراهيته للبنات، أثناء إقامتها معه في المرج بالقاهرة.

وشكل منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لجنة للوقوف على حقيقة البلاغ، وتوجه على رأسها والتقى بوالدة الطفلة، التي تقيم بقرية منشأة سلامة التابعة لمركز الرياض.

وتبين أن الأب اعتدى بالضرب على زوجته والدة الطفلة، وعذبها، وأكرهها على التوقيع على إيصالات أمانة، فيما حررت الأم البلاغ رقم 12872 لسنة 2020 جنح قسم شرطة المرج ضد زوجها ووالد الطفلة.