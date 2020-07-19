486 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية في العينة العشوائية للفيزياء

قال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنّ اليوم هو الأخير لامتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم وأدبي، ويتبقى الثلاثاء المقبل، امتحان لشعبة علمي رياضة وهي مادة الجبر.

وأوضح أنّه مع نهاية امتحانات اليوم ستكون مصر نجحت في إنجاز مهم جدا، بتوفير إمكانية امتحان أبنائها في ظل ظروف جائحة ووباء صحي، بعد أن طالب الجميع بتأجيل الامتحانات خوفا على أبنائهم.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ نسبة الحضور في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن تخطت 98%، وهي نسبة معتادة مع كل عام، مؤكدا أنّ الدولة كانت على صواب حين أصرت على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها، واليوم قطار الثانوية العامة يكاد يكون وصل لمحطته قبل النهائية.

ووجّه حجازي، الشكر لكل الجهات والوزارات التي شاركت في إتمام مارثون الثانوية العامة، موضحا أنّ الدولة المصرية من حقها أن تفتخر بعقد امتحانات الثانوية العامة في هذا التوقيت، وفتح المجال لآخرين لعقد امتحانات.

وكشف حجازي، عن أنّ نسب النجاح جيدة جدا، وفي مادة اللغة العربية، حصل 112 طالبا على الدرجات النهائية في العينات العشوائية، و149 في مادة اللغة الإنجليزية، و486 في مادة الفيزياء، و809 طلاب في مادة الأحياء، و75 طالبا في التاريخ، و856 طالبا في الجغرافيا، و1158 طالبا في الفلسفة، حصلوا أيضا على الدرجات النهائية.