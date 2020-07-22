عزل ملوي يلحق بمطاي ويسجل صفر إصابات خلال 24 ساعة

بشرى خير زفتها مصادر طبية في المنيا، حينما أعلنت أن مستشفي عزل ملوي بجنوب المحافظة، سجلت صفر إصابة على مدار 24 ساعة، لتحلق بمستشفي مطاي العام التي سجلت صفر إصابة السبت الماضي، ثم عادت واستقبلت 4 حالات خلال يومين.

أوضحت المصادر، أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا التي يتم رصدها وتسجيلها بالمحافظة يوما تلو الآخر، كما أن عدد حالات الشفاء في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية.

علي جانب آخر، نعت نقابة أطباء المنيا، في بيان لها مساء الثلاثاء، الدكتور وردانى حسن عيد، استشارى الجراحة ومدير مستشفى العدوة سابقا، الذى توفي متأثرا بإصابته بـ"كوفيد 19"، ليعد خامس أطباء المحافظة الذين يتوفي بالفيروس.

وبوفاة "ورداني" يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى خامس حالة، بعد أن توفي الدكتور سيد نادي، أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مغاغه، والدكتور عاطف محمود سالم، استشارى الجراحة العامة ومكافحة العدوى.

وخصصت المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، هي: مطاي المركزي، بنى مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزي، الصدر بمدينة المنيا، ملوى، الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط.

وشهد القطاع الصحي بالمنيا، طفرة كبيره خلال الفترة الاخيرة إذ يجري العمل حاليا في إنشاء وتطوير شامل لمستشفيات عامة ومركزية وهي: العدوة، مغاغة، بنى مزار، مطاى، سمالوط، ملوى، وديرمواس بتكلفة تصل إلي أكثر من مليار و500 مليون.

كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفيات: حميات ورمد ملوى والمنيا العام والفكرية المركزى، وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد 51 وحدة صحية بقري المحافظة وإنشاء مستشفى طوارئ الشيخ فضل، كما تم استلام 4 وحدات صحية من جهاز المنيا الجديدة، إضافة إلى تطوير 5 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل وهي: قلندول، بنى حسن الشروق، أبا الوقف، الجرنوس، وحلوة.