قيمة للتصالح في مخالفات البناء بالدقي تبدأ من 180 جنيها للمتر وتصل لـ2000

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بالقيم السعرية لمناطق مصدق ونادى الصيد ومحيي الدين أبو العز والمساحة وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات.

وتراوحت ما بين 512 جنيها كحد أدنى إلى 2000 جنيه للمتر التجارى وما بين 260 جنيها إلى 800 جنيه للمتر الإداري وما بين 180 جنيها إلى 640 جنيها للمتر السكني وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا.

شمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حى الدقى والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع الدقى من شارع ثروت وحتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى آخره وشارع التحرير من الكوبرى الخشب حتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبرى فيصل حتى الكوبرى الخشب ومن الكوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان وشارع احمد الزيات وشارع السكرى وميدان المساحة حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر للتجارى وما بين 320 جنيها إلى 1920 جنيها للتصالح الإدارى وما بين 260 جنيها إلى 1600 جنيه للمتر السكنى.