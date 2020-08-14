المسلماني: مؤتمر المانحين قدم للبنان 100 مليون دولار وهو بحاجة لمليارات

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن لبنان كانت دائما ما تعاني من نظام المحاصصه وتقسيم الطوائف فيها بنظام الحصص، حيث إن حركات الاسلام السياسي الشيعي كان لها تأثير كبير في لبنان.

وأضاف "المسلماني" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن لبنان كانت تعاني من أزمات اقتصادية عديدة قبل انفجار مرفأ لبنان، وكان حادث مرفأ بيروت وحده يحتاج طبقا للرئيس اللبناني إلى 15 مليار دولار، فيما يحتاج الاقتصاد اللبناني إلى ما يزيد عن 90 مليار دولار، ما يعني أن لبنان كانت بحاجة لأكثر من 110 مليار دولار، موضحا أن مؤتمر المانحين الذي أطلقته فرنسا لإنقاذ الوضع في لبنان لم يتجاوز الـ100 مليون دولار، وهو 1 على 1000 من احتياجات لبنان.

وأكد أن العالم بعد كورونا غير أولويات جميع الدول، حيث إن الدول التي كانت تمنح من قبل باتت في حاجة إلى معونات داخلية، مشيرا إلى أن الرئيس عون أثناء جلوسة مع الرئيس ماكرون هو يملك جنسيه فرنسية ومعظم الساسة اللبنانيين هم مواطنين في دول أخرى، ولذا يجب أن تكون النظم والدساتير الخاصة بالدول يجب أن تكون حاسمة حتى لا يحدث ما يحدث في لبنان.