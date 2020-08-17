20 سبتمبر تلقي طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية بالمنوفية للطلاب الجدد

بدأت جامعة المنوفية في تلقى طلبات الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية عن طريق التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2020-2021 والمقرر أن ينطلق 17 أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وبدأت أعمال التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب القدامى في الفترة من 15 أغسطس وحتى العاشر من سبتمبر المقبل، أما بالنسبة للطلاب الجدد فيبدأ التسجيل في الفترة من 20 سبتمبر وحتى أكتوبر لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق.

بينما طلاب المرحلة الثالثة فيبدأ التسجيل في الفترة من 20 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر، ثم سيتم فرز المتقدمين وإعلان المقبولين لتبدأ بعد ذلك عملية استكمال ملف التقديم من خلال ملء الاستمارات التي سيتم نشرها علي موقع التقديم.

يُذكر أنه لم يتم قبول ملف أي طالب إلا إذا تم التأكد من وجود اسمه في المتقدمين بالتسجيل الإلكتروني وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني http://mu.menofia.edu.eg/house/Home/ar، وتتم فعاليات التسجيل بالمدن الجامعية تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وهاني الزيات مدير عام المدن الجامعية.