18 بعثة دبلوماسية تدين عمليات اغتيال الناشطين بالعراق

دان بيان موحد لـ18 بعثة دبلوماسية عاملة في العراق، اليوم، عمليات "الاغتيال والترهيب" التي يتعرض لها ناشطون ومتظاهرون، فيما دعت تلك البعثات الحكومة العراقية إلى توفير الحماية لهم، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وحمل البيان المشترك توقيع السفارات المعتمدة في العراق؛ أستراليا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك؛ فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، إيطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت البعثات، إن "السفارات والبعثات المعتمدة في العراق تعرب عن قلقها العميق حول التصعيد الأخير في حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني العراقي، وندين على وجه الخصوص الأغتيالات التي أستهدفت الناشطين في مدينة البصرة وبغداد في ظل حملة ممنهجة من التهديدات العلنية والترهيب".

وأضافت البعثات، أن "ممارسة النشاط المدني تُعتبر حجر الأساس للحكومة التمثيلية الخاضعة للمساءلة ويجب حمايتها. إننا نحث جميع قادة العراق للانضمام معنا في إدانة أعمال العنف هذهء وندعوهم إلى إتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنزال العقوبة بالمسؤولين عن هذه الأعمال بأقصى قدر يسمح به القانون".

وأشارت البعثات، إلى "أننا نرحّب بتعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم وأننا نكرر دعمنا لرغبته في بسط سلطة الدولة بما يشمل إخضاع الجماعات المسلحة لسيطرة الدولة".