مسيرة 5 مواهب فنية بالوراثة "ابن الوز عوام ونص"

يحلم كل منا أن يكون مثل أبيه.. أمنية طفولية تراود الأبناء وواقعا يتمنوه .. يحاول الكثيرون وينجح القليل.. وفي هذا التقرير نرصد قصة نجاح 5 من أبناء عظماء الفن.. أصبحوا من ألمع نجوم الفن المصري حاليا.. ليثبتوا المقولة القائلة "ابن الوز عوام".

محمد عادل إمام

نجل زعيم الكوميديا في الوطن العربى الفنان القدير عادل إمام الذي امتلك شعبية جارفة تخطت حدود الدول واللغات، استطاع مواصلة مشوار النجومية على مدار ما يقرب من نصف قرن.. زعيم متوهج يرتقي الصدارة دائما دون منافس.

ومن حسن حظ جمهور الكوميديا أن نجل الزعيم الفنان محمد عادل إمام يمتلك خطوات ثابتة ومتزنة في عالم الفن والكوميديا، تؤكد أنه موهوب بالوراثة.

الفنان الشاب استطاع أن يخترق عالم الصدارة في السينما والدراما بشكل ملموس، خلال مواسم عرض أفلامه فس دور العرض أو سباقات دراما رمضان في الأعوام الأخيرة، كما نال العديد من التكريمات والجوائز عن أعماله الفنية وسوف نستعرض لكم السجل الكامل لأعماله والظهور الأول له في عالم الفن.

الظهور الأول

من منا لا يتذكر مشهد الزعيم عادل إمام في فيلم "حنفي الأبهة" في الاستاد عندما ذهب ليتسلم "شنطة الفلوس"، وأخذها من طفل يشاهد المباراة، هذا الطفل هو الفنان محمد عادل إمام في أول ظهور له على الشاشة.

أعماله في السينما

- عمارة يعقوبيان 2006

- حسن ومرقص 2008

- البيه رومانسي 2009

- ساعة ونص 2012

- حلم عزيز 2012

- كابتن مصر 2015

- جحيم في الهند 2016

- ليلة هنا وسرور ٢٠١٨

- لص بغداد ٢٠٢٠

أهم إيراداته في دور العرض

فيلم "جحيم في الهند" بمبلغ 32,166,584 جنيها مصريا.. وهو رابع أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أعماله في التليفزيون

- كناريا وشركاه عام 2003

- خطوط حمراء عام 2012

- فرقة ناجى عطا الله عام 2012

- دلع بنات عام 2014

- صاحب السعادة 2014

- لمعي القط 2017

- هوجان 2019

- ضيف شرف في مسلسل الاختيار 2020

أعلى نسبة مشاهدة

هوجان أعلى نسبة مشاهدة في مسلسلات رمضان عام ٢٠١٩

هيثم أحمد زكي

لم يمهل القدر الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.. مواصلة مشوار والده العبقري الفنان أحمد زكي المشع بالنجومية والفن والمجد.. لكن الفنان الراحل استطاع في سنوات قليلة أن يثبت أنه امتلك جينا فنيا أصيلا ورثه من والده، مؤكدا من خلال أعماله الفنية أن دخوله عالم الفن لم يكن محاباة أو مجاملة للأب. وخلال السطور التالية نستعرض السجل الكامل لأعماله والظهور الأول له في عالم الفن.

الظهور الأول

الظهور الأول للراحل كان في فيلم "حليم" الذي أدى بطولته الراحل أحمد زكي في آخر أعماله الفنية، والذي جسد من خلاله شخصية الفنان الكبير عبد الحليم حافظ وقدم هيثم دور حليم في مرحلة شبابه، وهو الدور الذي قوبل بعاصفة من النقد واتهامات عديدة بالمجاملة.

أعماله في السينما

- حليم 2006

- البلياتشو 2007

- كف القمر 2011

- سكر مر 2015

- الكنز: الحقيقة والخيال 2017

-الكنز 2 : الحب والمصير 2019

أعماله في التليفزيون

- دوران شبرا 2011

- الصفعة 2012

- السبع وصايا 2014

- استاذ ورئيس قسم 2015

- كلبش الجزء الثاني 2018

- علامة استفهام 2019

أحمد الفيشاوى

الظهور الأول

فيلم المرشد عام 1989، وهو بطولة والده الراحل فاروق الفيشاوي، وشارك أحمد بدور الطفل تامر.

أعماله في السينما

- البطل عام ١٩٩٧

- شباب على الهوا عام ٢٠٠٢

- الحاسة السابعة عام ٢٠٠٥

- البلياتشو عام ٢٠٠٧

- ٤٥ يوم عام ٢٠٠٧

- ورقة شفرة عام ٢٠٠٨

- زى النهاردة عام ٢٠٠٨

- جنينة الأسماك عام ٢٠٠٨

- واحد صفر عام ٢٠٠٩

- تلك الأيام عام ٢٠١٠

- ٦٧٨ عام 2010

- ١٨ يوم عام ٢٠١١

- ساعة ونص عام ٢٠١٢

- هاتولى راجل عام ٢٠١٣

- ولاد رزق عام ٢٠١٥

- سكر مر عام ٢٠١٥

- خارج الخدمة عام ٢٠١٥

- يوم للستات عام ٢٠١٦

- شيخ جاكسون عام ٢٠١٧

- القرد بيتكلم عام ٢٠١٧

- عيار نارى عام ٢٠١٨

- ولاد رزق ٢ عام ٢٠١٩

- ١٢٢ عام ٢٠١٩

- يوم وليلة عام ٢٠٢٠

- الحارث عام ٢٠٢٠

أهم إيراداته فى دور العرض حقق فيلم «ولاد رزق 2» إيرادات قياسية تجاوزت الـ100 مليون و602 ألف جنيه مصرى

أعماله فى التليفزيون

- وجه القمر عام ٢٠٠٠

- ليلة مقتل العمدة عام ٢٠٠٠

- حديث الصباح والمساء عام ٢٠٠١

- شباب اون لاين عام ٢٠٠٢

- العمة نور عام ٢٠٠٣

- عفاريت السيالة عام ٢٠٠٤

- تامر وشوقية الجزء الأول عام ٢٠٠٦

- تامر وشوقية الجزء الثانى عام ٢٠٠٧

- تامر وشوقية الجزء الثالث عام ٢٠٠٨

- تامر وشوقية الجزء الرابع عام ٢٠٠٩

- الجماعة الجزء الأول عام ٢٠١٠

- سيدنا السيد عام ٢٠١٢

- حسن التنين عام ٢٠١٢

- بدون ذكر اسماء عام ٢٠١٣

كريم محمود عبد العزيز

خفة الدم والحضور الطبيعى والفن المتميز صفات ورثها الممثل الكوميدى الشاب كريم محمود عبد العزيز من والده الساحر محمود عبد العزيز أحد أهم أضلاع الفن والكوميديا فى مصر وفى فترة وجيزة اثبت كريم انه من المتوقع أن يواصل سحر الوالد فى الكوميديا والتراجيديا على حد سواء وظهر هذا جليا فى العديد من الأعمال والنجاحات التى انفرد بها الفنان الشاب ليثبت للجميع أنه من القادمين بقوة لغزو قلوب محبى ومتابعى الكوميديا فى مصر.. وسوف نستعرض لكم السجل الكامل لأعماله وتكريماته والظهور الأول له فى عالم الفن.

الظهور الأول

فيلم البحر بيضحك ليه من بطولة الفنان القدير محمود عبدالعزيز أحد أهم العلامات فى السينما المصرية شهد الظهور الأول للطفل كريم محمود عبد العزيز فى مشهد لطفل على الشاطيء.

أعماله فى السينما

- البحر بيضحك ليه عام ١٩٩٥

- الناظر عام ٢٠٠٠

- النمس عام ٢٠٠٠

- ساعة ونص عام ٢٠١٢

- حصل خير عام ٢٠١٢

- هاتولى راجل عام ٢٠١٣

- عش البلبل عام ٢٠١٣

- عمر وسلوى عام ٢٠١٤

- جوازة ميرى عام ٢٠١٤

- اطلعولى بره عام ٢٠١٨

أعماله التليفزيونية

- شجر الأحلام عام ٢٠٠١

- رجل فى زمن العولمة الجزء الأول عام ٢٠٠٢

- رجل فى زمن العولمة الجزء الثانى عام ٢٠٠٣

- محمود المصرى عام ٢٠٠٤

- أحزان مريم عام ٢٠٠٦

- كلام نسوان عام ٢٠٠٩

- بره الدنيا عام ٢٠١٠

- امرأة فى ورطة عام ٢٠١٠

- الجماعة الجزء الأول عام ٢٠١٠

- باب الخلق عام ٢٠١٢

- ٩ جامعة الدول عام ٢٠١٢

- جبل الحلال عام ٢٠١٤

- الكابوس عام ٢٠١٥

- هوجان عام ٢٠١٩

- الاختيار ضيف شرف عام ٢٠٢٠

أحمد السعدنى

إبن العمدة صلاح السعدنى صاحب السجل الحافل بالأعمال الخالدة فى تاريخ الفن المصرى.. يعتبر السعدنى الصغير امتداد لمسيرة العائلة الفنية وحاملا لجين النجومية والفن منذ نعومة أظافره .. نجح فى ترك بصمة فى الألفية الجديدة بسجل زاخر من الأعمال القيمة التى تثبت بلا شك أنه من سلالة الموهوبين.

الظهور الأول

مسلسل ليالى الحلمية الجزء الخامس شهد الظهور الأول للفنان الشاب فى لقطة مع والده العمدة سليمان غانم

أعماله فى السينما

- يوم الكرامة عام ٢٠٠٤

- وش إجرام عام ٢٠٠٦

- عمارة يعقوبيان عام ٢٠٠٦

- مرجان أحمد مرجان عام ٢٠٠٧

- شعبان الفارس عام ٢٠٠٨

- مقلب حرامية عام ٢٠٠٩

- الوتر عام ٢٠١٠

- ساعة ونص عام ٢٠١٢

- المصلحة عام ٢٠١٢

- سوء تفاهم عام ٢٠١٥

- سطو مثلث عام ٢٠١٦

- ليلة هنا وسرور عام ٢٠١٨

أعماله التليفزيونية

- سنوات الشقاء والحب عام ١٩٩٨

- عمو عزيز عام ١٩٩٩

- رجل فى زمن العولمة الجزء الأول عام ٢٠٠٢

- رجل فى زمن العولمة الجزء الثانى عام ٢٠٠٣

- مصر الجديدة عام ٢٠٠٤

- فجر ليلة صيف عام ٢٠٠٤

- أحلامنا الحلوة عام ٢٠٠٥

- مطعم تشى توتو عام ٢٠٠٦

- قضية نسب عام ٢٠٠٦

- سكة الهلالى عام ٢٠٠٦

- القاهرة ٢٠٠٠ عام ٢٠٠٦

- من اطلق الرصاص مع هند علام عام ٢٠٠٧

- حق مشروع عام ٢٠٠٧

- كلمة حق عام ٢٠٠٨

- قمر ١٤ عام ٢٠٠٨

- قضية صفية عام ٢٠١٠

- زهرة وأزواجها الخمسة عام ٢٠١٠

- راجل وست ستات الجزء السابع عام ٢٠١٠

- فرقة ناجى عطا الله عام ٢٠١٢

- كلام على ورق عام ٢٠١٤

- فرق توقيت عام ٢٠١٤

- وعد عام ٢٠١٦

- مدرسة الحب عام ٢٠١٦

- الكبريت الأحمر الجزء الأول عام ٢٠١٦

- أفراح القبة عام ٢٠١٦

- الكبريت الأحمر الجزء الثانى عام ٢٠١٧

- شبر ميه عام ٢٠١٩

- زى الشمس عام ٢٠١٩

- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم و بم بم عام ٢٠٢٠