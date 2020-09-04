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مصادر: التحقيق مع صلاح دياب استمر 5 ساعات في الاستيلاء على أراضي لمحافظة القاهرة

كتب:

محمد مجدي
07:46 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
رجل الأعمال صلاح دياب

رجل الأعمال صلاح دياب

قالت مصادر قضائية، إن رجل الأعمال صلاح دياب مثل أمام جهات التحقيق لمدة تُقارب 5 ساعات.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن جهات التحقيق واجهت "دياب" بالتهم المنسوبة إليه، ليقدم وفريق الدفاع عنه ما لديهم من دلائل على براءته من تلك التهم، بحسب حديثه.

وشددت المصادر على أن جهات التحقيق ساقت عدة تهم ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

يذكر أنه مر على إلقاء القبض على "دياب"، 3 أيام، ومثل خلال تلك الفترة أمام جهات التحقيق لمواجهته بعدة تهم، حتى صدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن جهات التحقيق تجري تحريات بشأن الاتهامات المنسوبة لرجل الأعمال صلاح دياب، في قضايا مخالفات بناء في مصنع يمتلكه بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

كما أنه متهم في عدة قضايا منها الضرائب العامة، والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة.

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