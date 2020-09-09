تأجيل نظر قضية مقتل "عروس الباجور" ليلة دخلتها على يد زوجها

أجلت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، القضية المعروفة إعلاميا باسم "مقتل العروسة منار" والذي قتلها زوحها ويدعى "م.م" ذبحا ليلة الدخلة، إلى دور الانعقاد 2 نوفمبر المقبل لسماع المرافعات.

وأكد أحمد الشيهب محامي المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المحكمة قررت التأجيل لتعذر وصول المتهم إلى جلسة المحكمة، بسبب الانتخابات الجارية.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو العام الماضي، عندما توجهت أسرة العروسة "منار الأقرع" إلى منزل الزوجية صباح ليلة الزفاف "الصباحية"، من أجل تهنئتها، ليجدوها مقتولة وغارقة في دمائها، فيما لم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.