طقس اليوم الخميس 10-9-2020 في مصر والدول العربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

الطقس في مصر

وعن حالة الرياح، أوضحت هيئة الأرصاد، أنّها معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية وتكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد (30)%.

أما عن حركة الملاحة البحرية ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر وتكون الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج معتدل من متر ونصف المتر إلى مترين وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

أما عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، طبقا لما أعلنته هيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة، وتكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كلم/ساعة، وارتفاع الموج يكون متوسط من متر إلى مترين، أما عن حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36كلم/ساعة، وارتفاع الموج يكون خفيف إلى متوسط من نصف متر إلى متر ونصف المتر.

الطقس في الكويت

أما عن الطقس في دولة الكويت، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية توقعات طقس الخميس، إذ يكون حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية نهارا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، ومائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية ليلا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.