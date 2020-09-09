مصر ترسل 3 طائرات عسكرية في مساعدة عاجلة للسودان

واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان، إسهاماً من مصر في مساعدة الأشقاء السودانيين على تجاوز محنتهم الحالية، وذلك استمراراً للدور المصري الرائد وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية، تزامناً مع إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء في دولتي السودان وجنوب السودان ولتقديم أوجه الدعم لمجابهة الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأعربت هالة زايد وزيرة الصحة، خلال زيارتها على رأس وفد طبي إلى دولة السودان، عن استعداد مصر لتقديم سبل الدعم الطبي للأشقاء لمواجهة المحن والأزمات التي تمر بها.

وأعرب المسؤولون بدولة السودان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل مصر نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين.

فيما أعرب محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته برفقه وفد مصري إلى جمهورية جنوب السودان عن حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون فى مجال الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان.

كما أكّد المسئولون بدولة جنوب السودان، أنَّ تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين، مرحبين بالدور الفعال الذي تبذله مصر قيادة وشعباً تجاه الأزمة التي ألحقت أضراراً واسعة بالبلاد في الوقت الراهن.

يأتي ذلك الجسر الجوي تأكّيداً للدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الرامية للتخفيف من حدة المعاناة التي حدثت للأشقاء بجمهوريتي السودان وجنوب السودان جراء تلك السيول والفيضانات.