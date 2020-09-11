دفن جثمان "شاب" وطفلين في واقعة انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

صرحت نيابة كفر صقر، بدفن جثمان شاب وطفلي شقيقه، اليوم، لقوا مصرعهم إثر إصابتهم في انفجار أسطوانة بوتاجاز، داخل منزلهم الكائن بقرية في الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر، بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية "نجوم" التابعة لمركز كفر صقر، ما أسفر عن حدوث تصدع بجدران المنزل ووفاة شاب عمره 32 عامًا، وطفلي شقيقه، 8 سنوات، و5 سنوات.

انتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث للتحقيق في الواقعة، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.