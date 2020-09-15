تشغيل مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها

عقد مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها أول اختبار الكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

واشار الى انه تم إجراء أول اختبار الكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري داخل المركز وذلك استعداداً لإجراء الامتحانات الالكترونية بالمركز هذا العام.

يذكر أن مركز الاختبارات المركزية يسع لعدد 700 جهاز كمبيوتر عَلِي 12 معمل حاسب آلي لإقامة الاختبارات الالكترونية لعدد 700 طالب في وقت واحد وجميع المعامل مزودة بكاميرات مراقبة .

كما أن المركز مزود بالانترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الالكترونية عن بعد، ويوجد نظام الإلكتروني لإدارة software الاختبارات الالكترونية تم بواسطة مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة.