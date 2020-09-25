تقرير يرصد آخر تطورات الأزمه الليبية: "الانفراجة قريبا"

تتقدم الأطراف الليبية، نحو تحقيق وتنفيذ اتفاقات في طريق الوصول إلى حل سياسي، حسبمت ورد في تقرير عرضته قناه مداد نيوز السعودية على موقع يوتيوب.

وأوضح التقرير، أن الجيش الوطني الليبي وحكومه الوفاق، يقتربان من تحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى عاصمة للسلطة الجديدة، خلفا لحكومة الوفاق الحالية، التي يترأسها فائز السراج، بينما يستعد مجلسا النواب والدولة لعقد جولة جديدة من المفاوضات في المغرب لاختيار المرشحين للمناصب السيادية.

التقرير أشار إلى وجود "توافق مبدئي" لإعلان مدينة سرت "منطقة خضراء" وبدء سحب كافة الميليشيات والمقاتلين الأجانب من ليبيا كما سيتم تشكيل قوات مختلطة ليبية بهدف تأمين محور "سرت والجفرة".

وهناك توافقاً على أن يكون البنك المركزي الليبي تحت رقابة دولية أو بيد جهة محايدة وتحول إليه عوائد إنتاج وتصدير النفط الليبي لمنع وقوعها في أيدي الميليشيات أو تستخدم لدعم المتطرفين .