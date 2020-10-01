19 مرشحا يتنافسون على مقعدين بدائرة الحسينية

يتنافس 19 مرشحا بالدائرة الثامنة، مقرها مركز شرطة الحسينية، وتضمن مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، على مقعدين، بينهم 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح عن حزب حماة الوطن.

والمرشحون هم:

1. يحيى عاطف الشافعي عصر، وشهرته "يحيى الطحاوي"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قلم".

2. السيد علي عبدالعال أحمد، وشهرته "السيد سماحة"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "كتاب".

3. السيد محمد إبراهيم رحمو، وشهرته "السيد رحمو"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "أباجورة".

4. رائف السيد محمد إسماعيل، وشهرته "الحاج رائف تمراز"، مستقل، الرمز الانتخابي "بندقية صيد".

5. عادل حسنين إبراهيم حسنين، وشهرته "عادل حسنين نوفل"، مستقل، الرمز الانتخابي "مدفع".

6. أحمد عبدالله محمد الصادق، وشهرته "أحمد الفاقوسي"، مستقل، الرمز الانتخابي "صقر".

7. تامر عبدالحميد سليمان عبدالدايم، وشهرته "تامر عبدالدايم"، مستقل، الرمز الانتخابي "مروحة".

8. يحيى كمال عبدالسلام منصور، وشهرته "د.يحيى النجار"، مستقل، الرمز الانتخابي "سماعة طبيب".

9. علي عبدالله موسى علي، وشهرته "علي موسى"، مستقل، الرمز الانتخابي "حصان".

10. عبدالعزيز أحمد المرحلي عبدالفتاح حسانين، وشهرته "عبدالعزيز المرحلي أبوالروس، مستقل، الرمز الانتخابي "شوكة".

11. زايد حسيني أحمد هنداوي، وشهرته "زايد هنداوي، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "جرار زراعي".

12. عزت محمد عبداللطيف خاطر، وشهرته عزت المريوطي، مستقل، الرمز الانتخابي "سفينة".

13. اسماعيل سعد محمود أبوالعينين، وشهرته "إسماعيل أبو القراميط"، مستقل، الرمز الانتخابي "عنقود عنب".

14. إبراهيم علي عبدالعال إسماعيل، وشهرته "إبراهيم فودة"، مستقل، الرمز الانتخابي "أوتوبيس".

15. محمد عباس زغلول عباس، وشهرته "د.محمد زغلول"، مستقل، الرمز الانتخابي "غصن زيتون".

16. السيد أحمد عبداللطيف عثمان عبدالله سعود، وشهرته "د.أحمد عبداللطيف الطحاوي"، مستقل، الرمز الانتخابي "سيارة إسعاف".

17. أحمد صفوت السعيد يوسف، وشهرته "أحمد صفوت"، مستقل، الرمز الانتخابي "هدهد".

18. محمد حسن سلامة علي، وشهرته "محمد حسن العقيلي"، مستقل، الرمز الانتخابي "فراشة".

19. جلال عبدالله عبد العزيز عمر، وشهرته "جلال القادري"، مستقل، الرمز الانتخابي "حفار".