قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجون جمصة 

وجه قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، قافلة طبية من أطباء القطاع بالاشتراك مع إدارة الطب الوقائي والتنسيق مع وزارة الصحة استهدفت منطقة سجون جمصة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء في إطار الإجراءات الاحترازية الدورية المتبعة للوقاية من الأمراض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجة الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة.