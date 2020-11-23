المؤبد والمشدد لـ3 قتلوا شابا بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، بمعاقبة حلاق بالسجن المؤبد، واثنين من أصدقائه بالسجن المشدد 3 سنوات، بعد اتهامهم بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كال له المتهم الأول طعنتين استقرتا بالصدر والظهر، حال تواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة للشد من أزره.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية المستشار أحمد لطفي حسانين، والمستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني وبحضور طارق الشريف، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جمال، ومحمود عبدالرازق وذلك في القضية رقم 8415 لسنة 2020 جنايات المنصورة، والمقيدة برقم 1286 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وقررت المحكمة معاقبة أحمد إبراهيم عبد الحميد، 26 سنة، حلاق، بالسجن المؤبد، وكل من أحمد فؤاد محمد، 25 سنة، حداد مسلح، والسيد حلمي إبراهيم ، 25 سنة، حداد مسلح، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وجميعهم مقيمون بقرية "شاوة" مركز المنصورة.

وأكد شهود الواقعة أن المجني عليه كان يستقل "توك توك"، فأوقفه المتهمون، وانهال عليه المتهم الأول بالطعن بمطواة، وحاول المجني عليه الفرار لكنه تلقى الطعنة الثانية في الظهر فسقط علي الأرض، ولاذ المتهمون الثلاثة بالفرار من مسرح الجريمة.

وأثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتعدي المتهم الأول علي المجني عليه، بأن كال له طعنة استقرت بالصدر، وبمحاولة المجني عليه الفرار قام المتهمون بملاحقته وكال له المتهم الأول طعنة أخرى استقرت بالظهر.

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجه لهم تهمة قتل أسامة فتحي جمعة يوم 17/5/2020 عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطاوي" وتوجهوا لكان المجني عليه، وطعنه المتهم الأول طعنتين استقرتا بالصدر والظهر حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجرمية للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأثبت تقرير الطب الشرعي، وجود جرح طعني نافذ واقع يسار الصدر أدي إلي قطع بعضلة القلب ونزيف دموي جسيم، وجروح قطعية سطحية بالجبهة، وأن الوفاة تعزي إلي إصابة المجني عليه بإصابة طعنية حديثة الواقعة علي يسار الصدر والنافذة إلي تجويفه لما أحدثته من قطع بعضلة القلب مما نجم عنها نزيف دموي جسيم انتهي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهي بالوفاة.