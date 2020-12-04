ضبط 4 تشكيلات عصابية بالغربية 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (عدد 4 تشكيلات عصابية) وذلك على النحو التالى :

التشكيل الأول : ضبط (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مُقيمين بدائرة قسم شرطة المحلة) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر عجلة القيادة وإدارتها بمفك، مُتخذين من محافظات (الغربية- الدقهلية- كفرالشيخ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبحوزتهم (طبنجة وطلقتين من ذات العيار) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإرتكاب عدد (15) حادث بذات الأسلوب وحيازتهم السلاح المضبوط لإستخدامه فى نشاطهم الإجرامى ، وتم بإرشادهم ضبط عدد (15) سيارة.

التشكيل الثانى : ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية مُقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، مُتخذان من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (طبنجة- كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما السلاح النارى لإستخدامه فى ممارسة نشاطهما الإجرامى ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.

التشكيل الثالث: ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث خطف حقائب السيدات متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وبحوزتهما (سلاح أبيض مطواة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما الدراجة النارية المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات .

التشكيل الرابع : ضبط ( 4 عاطلين ، مُقيمين بطنطا) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (5) حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .