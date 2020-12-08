"اشتروا لو شيكارة".. شركات الأسمنت تواجه الركود بالبيع "أون لاين"

لجأ بعض شركات الأسمنت إلى استخدام المنصات الإلكترونية والتطبيقات الخاصة "أون لاين" لترويج منتجاتها وكسر حدة الركود والتعامل مباشرة مع الجمهور لتقليل التكلفة وتقليل حلقات التداول لتعلن "اشتروا ولو شيكارة واحدة ديلفري".

ومن هذه الشركات شركة السويس للأسمنت التى استعانت بالفنان محمود عزب "عزب شو" للإعلان عن البيع مباشرة للجمهور من خلال الموبايل.

وتأتي تلك التحركات من جانب منتجي الأسمنت، بعدما تلقى القطاع ضربات موجعة نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتوقف نسبة كبيرة من المشروعات الإنشائية، ثم قرار وقف تراخيص البناء في القاهرة والجيزة وعواصم المحافظات، ليصاب قطاع الأسمنت بالشلل باعتباره عنصرًا أساسيا لقطاع الإنشاءات.

وكان لجائحة كورونا أكبر الأثر على قطاع الأسمنت، بالإضافة إلى وقف الإنشاءات الذي أثر بشكل كبير في مبيعات صناع مواد التشطيب، لأن الوحدات تحت التشطيب أكثر منها تحت الإنشاء.

بحسب تجار وتعاني شركات الأسمنت من خلل في موازين العرض والطلب، لا سيما في ظل فائض في معدلات العرض بنسبة 40%، ما يهدد استمرار المنتجين في سوق وصفتها بأنها غير تنافسية، وسط توقعات خروج أكثر من 6 مصنعين للأسمنت من السوق المصرية التي يعمل فيها 22 شركة حاليًا، حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه.

وبدأت معاناة قطاع الأسمنت في مصر في عام 2016، حيث بلغ فائض الإنتاج 15 مليون طن، ليتزايد حجمه ويصل إلى 33 مليون طن/عام حاليًا.

وفي عام 2020 تضاعف الضغط على السوق بسبب أزمة كورونا بجانب حملات الدولة على الإنشاءات المخالفة ووقف التراخيص، والتي انعكست على الطلب بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% مقارنة بإغلاق عام 2019 البالغ 42-43 مليون طن.