إصابة أهالي المنصورة بالاختناق إثر حريق هائل في مقلب قمامة عزبة الصفيح

أصيب أعداد كبيرة من المواطنين في مدينة المنصورة، بحالة من الاختناق الشديد، إثر نشوب حريق هائل في مقلب القمامة المؤقت بعزبة الصفيح بالمدينة، بعد أن غطت الأدخنة الكثيفة الشوارع، وخاصة المناطق المطلة علي ترعة المنصورية.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء أحمد عبدالفتاح مهدي، مدير الحماية المدنية بالدقهلية، بوروود بلاغا إلي إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في نقطة تجميع القمامة بأرض محلج الأقطان قبلي عزبة الصفيح، وهو مقلب القمامة المؤقت بالعزبة.

وهرعت 7 سيارات إطفاء إلي منطقة الحريق، بقيادة العقيد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية على مدار 3 ساعات من السيطرة علي النيران في المقلب، وتقوم حاليا بعملية التبريد للسيطرة علي الدخان المتصاعد.

وانتشرت الأدخنة الكثيفة في شوارع مناطق " جديلة، وعزبة الشال، وكفر البدماص، و شارع قناة السويس، إضافة إلي ميت الصارم، وأصيب المواطنين بالاختناق من الأدخنة التي تسربت إلي داخل الشقق السكنية.

وأكد مصدر مسؤول أن المواطنين سيشعرون بالأدخنة حتي الساعة الثانية صباحا حتى تنتهي عملية التبريد والسيطرة علي الأدخنة المتصاعدة، التي انتشرت في سماء المنصورة بصورة كثيفة.

يذكر أن أهالي المنصورة اعترضوا علي تحويل "أرض محلج الأقطان ومساحتها 70 فدانا"، المقابل لمساكن الميناء بعزبة الشال، إلي مقلب وسيط للقمامة.

وكانت مصانع القمامة في محافظة الدقهلية، توقفت تماما عن العمل منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وإلي الآن تحاول المحافظة السيطرة على الموقف بنقل قمامة المحافظة بالكامل إلي منطقة قلابشو ببلقاس، إلا أنه لبعد المسافة لم تتكمن من نقل كامل المخلفات اليومية، فظهرت كميات في الشوارع، بالإضافة إلي المقالب الوسيطة وسط الكتل السكنية، التي يرفضها الأهالي.