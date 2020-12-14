اليوم.. عمومية لمستثمري رأس سدر لمناقشة وضع المدينة على خريطة السياحة

دعا علي عبد اللطيف الشرباني رئيس جمعية مستثمري رأس سدر، أصحاب ورؤساء الشركات والقرى السياحية بالمدينة لاجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم بأحد فنادق القاهرة وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في رأس سدر وكيفية وضع المدينة على الخريطة السياحية في مصر، خاصة أن الاستثمارات السياحية بالمدينة وصلت لمليارات الجنيهات.

الشرباني: يجب توحيد الجهود لوقف نزيف الخسائر بالمدينة

وأوضح الشربانى أن هناك حاجة عاجلة لتوحيد الجهود من أجل وقف نزيف الخسائر والارتقاء السياحي بالمدينة والمشاركة في تنمية المجتمع السيناوي في المدينة بمزيد من الخدمات والفعاليات وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.

وأشار رئيس الجمعية إلى أنه سعيد بوجود أعضاء الجمعية من المستثمرين وأصحاب المشروعات برأس سدر لمناقشة العديد من القضايا الهامة في عدد من المحاور منها اشتراك مستثمري رأس سدر في المعارض السياحية الدولية من خلال الجمعية وكيفية تحسين الصورة الذهنية للمدينة وعمل ميثاق شرف عقاري بمعايير معينة لحل مشكلات كثيرة أمام المستثمرين وتعيين مستشار إعلامي للجمعية وعمل شركة تسويق جماعي لكل رأس سدر، بالإضافة إلى تأسيس شركة إدارة لمدينة رأس سدر تعمل علي اداره الوحدات الفندقيه والشاليهات المتاحه في كل المدينة ومناقشة الطاقة الشمسية مميزاتها وعيوبها فى ظل ارتفاع سعر الكهرباء بالأماكن السياحية.

وأضاف الشرباني أن هناك ضرورة ملحة للاهتمام بتحسين منطقة حمام فرعون وعيون موسى والمياه الكبريتية مع التركيز على السياحة بمناطق مسار رحلة العائله المقدسة، فضلا عن طول وقت المرور من نفق الشهيد أحمد حمدى والتي تتسبب في الكثير من الخسائر، فضلا عن تراجع السياحة بالمدينة، وكذلك ارتفاع تعريفة عبور البوابات الجديدة للطرق والتي بها ظلم كبير لرأس سدر، موضحا أن الجمعية لديها آمال كبيرة واستعداد للمشاركة من أجل سرعة افتتاح وتشغيل مطار رأس سدر الدولي والذي سيدفع مدينة رأس سدر بقوة نحو التنمية السياحية والاقتصادية في مصر.