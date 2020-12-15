ماهيتاب عبدالهادي: مصر ستشهد مرحلة غير مسبوقة من الاستقرار السياسي

أكدت ماهيتاب عبدالهادي، عضو مجلس النواب، أن مصر ستشهد مرحلة غير مسبوقة في الاستقرار السياسي، خلال المرحلة المقبلة، ووصلنا إليها الآن، بوجود البرلمان بغرفتي التشريع الشويخ والنواب، فالأول سيكون له دور كبير ومهم جدا في معاونة مجلس النواب في أداء أعماله.

وأعربت "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"،" على فخرها بعضوية مجلس النواب في دورته الجديدة، وكوني ممثلة لشباب مصر والمرآة المصرية، خاصة أنهما الفئتين اللذان يتواجد بهذا المجلس بنسبة تاريخية غير مسبوقة، موضحة أنهم سيكون لهم تأثير كبير نبيني به، على ما قدمه زملاء الدورة السابقة.

وأضافت "أوجه كل الشكر والتقدير لجموع الشعب المصري، على منحهم ثقتهم، لها ولزملائها بحزب مستقبل وطن، الذي نهنيه بفوزه بالأغلبية في مجلس النواب".

وتابعت عضو مجلس النواب: "مجلس النواب في دورته الجديدة، سيكون تجسيد حقيقي لمواد الدستور التي تتضمن ضرورة التعددية الحزبية، وسيشمل مناقشات سياسية قوية تمثل كل القوى والآراء التي تضمها التركيبة الجديدة للمجلس، حتى نصل في النهاية لما فيه مصلحة بلدنا".

وأوضحت أن المرآة والشباب واجهوا تحديات كبيرة في الانتخابات البرلمانية، ونجحوا في تخطيها، وأهم تحدي أمامنا الآن، أن نكون بالفعل صوت الناس التي وثقت فينا، فلدينا أجندة تشريعية قوية جدا، وكذلك لن نتخلى عن دورنا الخدمي في مناطقنا، لافتة "صحيح أحنا ناس جيدة، والناس متعرفناش، لكن أحنا هنحاول نثبت نفسنا في هذا المجلس".

واشارت إلى أن الشباب والمرآة أمام تحدي كبير لأثبات أنفسهم في الفترة القادمة، وهنا يجب أن نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساعدته في تمكين الشباب سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.