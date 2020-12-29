طالب دمنهور المفصول بسبب مداخلة تلفزيونية: الأزمة في طريقها للحل

أعرب الطالب مصطفى محمد شعلان، المقيد بالفرقة الثانية في كلية التجارة بجامعة دمنهور، والذي صدر قرار ضده بالفصل لمدة عام، بسبب مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، تحدث فيها عن زحام الطلاب داخل قاعات المحاضرات، عن أمله في حل أزمته قريباً، بعد لقائه مع رئيس الجامعة، الدكتور عبيد صالح، بحضور عدد من النواب.

وأكد "شعلان" تدخل عدد من السياسيين والقيادات الشعبية بالبحيرة، لتوضيح ما يقصده من المداخلة الهاتفية، مشيراً إلى أن الدكتور عبيد صالح أبدى تعاطفاً مع الطالب، ووعد بقبول الالتماس المقدم منه، لعدم تنفيذ قرار فصله من الجامعة لمدة عام، وتشكيل لجنة استثنائية لبحث الأمر، والوقوف على كيفية وقف القرار.

وكان عدد من القيادات السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تدخلوا صباح اليوم الثلاثاء، لحل أزمة طالب كلية التجارة المفصول من جامعة دمنهور، بعد مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثاً عن زحام داخل قاعات الكلية، دون اتخاذ أي إجراءات وقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

واجتمع الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، مع الطالب مصطفى محمد شعلان، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسعى النواب والحضور إلى تقريب وجهات النظر، وإقناع قيادات الجامعة بالعدول عن قرار فصل الطالب، حرصاً على مستقبله.

يذكر أن مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور، قرر أمس الأول، فصل الطالب مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، من الكلية لمدة عام دراسي، وذلك بعد الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس التأديب، وصدر القرار رسمياً من إدارة الكلية، بدون توضيح سبب الفصل كتابياً، في الوقت الذي أكد فيه الطالب أن التحقيق جرى معه بخصوص مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثاً عن الزحام داخل قاعات الكلية، بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.