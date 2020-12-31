إحالة 3 باعة جائلين وعاطل للمفتي لاتهامهم بقتل وإصابة 3 بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، إحالة أوراق 4 أشخاص من محافظتي أسيوط وسوهاج، وهم 3 باعة جائلين وعاطل، بينهم شقيقان، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي لإصدار حكم بإعدامهم، لاتهامهم في قتل وإصابة 3 مواطنين، أثناء محاولتهم سرقة موتوسيكل كانوا يستقلونه، حال عودتهم من تأدية واجب عزاء.

وحددت المحكمة، في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية كل من المستشار أحمد لطفي حسانين، والمستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير للنطق بالحكم، وذلك في القضية 21520 لسنة 2019 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.

بدأت أحداث القضية في شهر نوفمبر 2019، عندما استقبل مستشفى المنصورة الدولي كلاً من «رمزي شعبان السيد»، وشهرته «رمزي قنديل»، 40 سنة، جثة هامدة، وإصابة شقيقه «حسن»، 47 سنة، بطلقات بخرطوش في الصدر وفي أماكن متفرقة من الجسم، ونجل الثاني، ويدعي «حسام حسن»، 12 سنة، حيث استوقفهم مجهولون وحاولوا سرقة الموتوسيكل الذي يستقلونه بالإكراه، حال عودتهم من قضاء واجب عزاء في «عزبة العرب».

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد أحمد توفيق، أنه عندما رفض المصاب وشقيقه التوقف أو الاستسلام للجناة، أطلقوا عليهم طلقات الخرطوش لشل حركتهم وسرقة الموتوسيكل، فأصابوهم بأعيرة نارية تسببت في مقتل أخيه وإصابته، كما قام أحد المتهمين بضرب الطفل الصغير بظهر بندقية خرطوش على رأسه، وفروا هاربين، وتمكن الطفل من الهروب، والاتصال بباقي أفراد عائلتهم لنجدة كل من والده وعمه، بعدما تركوهم اللصوص غارقين في دمائهم.

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم 3 باعة جائلين وعاطل «رائف ع. ب.»، 30 سنة، وله محل إقامة بقرية "الريدانية" مركز المنصورة، وشقيقه «صلاح»، 40 سنة، تاجر ملابس ومقيم بذات القرية، و«محمد ص. م.»، 32 سنة، عامل، ومقيم بقريه «ميت النحال»، مركز دكرنس، و«وليد ح. ب.»، 36 سنة، بائع متجول، مقيم بمدينة المنصورة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم قتلوا المجني عليه «رمزي شعبان السيد حسن قنديل» عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، وأطلقوا صوبه عياراً نارياً بواسطة سلاح «فرد خرطوش»، قاصدين إزهاق روحه، فضلا عن الشروع فى قتل شقيقه «حسن»، بإطلاق عيار خرطوش وإصابته، من أجل سرقة موتوسيكل، خلال سيرهم في الطريق العام.

وأكد المجني عليه المصاب، في شهادته أمام المحكمة، أنه أثناء سيره بالطريق العام ليلاً، رفقة نجله وشقيقه، مستقلين موتوسيكل، اعترضهم المتهمون بالقوة، بغرض سرقتهم، وأشهروا في وجوههم سلاح ناري «بندقية خرطوش»، وأسلحة بيضاء عبارة عن «سنجة وخنجر»، وأطلق المتهم الأول عيارين ناريين صوبهم، استقر أحدهما به، محدثاً إصابته، بينما أصاب العيار الآخر شقيقه، مودياً بحياته.

وأشار إلى أن المتهم الثالث تعدى على نجله الطفل بواسطة سنجة، وأوقع المتهمون الرعب في نفوسهم وشلوا مقاومتهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الموتوسيكل، وتركوهم غارقين في دمائهم، ولولا وجود الطفل لظل في مكانه حتى مات متأثراً بالنزيف، إلا أن الطفل أخبر الأهالي وحضروا لإنقاذهم، ولكن شقيقه لفظ أنفاسه قبل وصوله المستشفى.