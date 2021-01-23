أصحاب مفارخ كفر الشيخ يطالبون بتجديد التراخيص لها وتصريحات نقل الزريعة

طالب المهندس أحمد الشراكى، خبير الاستزراع السمكى، بضرورة سرعة اتخاذ القرار الخاص بتجديد تراخيص المفارخ السمكية وإصدار تصاريح نقل الزريعة، مؤكداً أنهم يتعرضون لعوائق كثيرة فى نقلها وابتزاز من جهات مختلفة واستغلال العديد لهم للحصول على مبالغ مالية، موضحاً أنهم منتجون لقطاع يمثل الأمن الغذائى للمواطن ويعامَلون أسوأ معاملة أثناء القيام بعملهم، مطالباً بسرعة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها العمل على استقرار الإنتاج والاستزراع السمكى عموماً، حيث تقوم المحافظة بوقف كل التصريحات الخاصة بهم لأسباب غير معلومة، مما يعرضهم لخسائر كبيرة، متسائلاً عن السبب فى فرض تراخيص من الأساس.

رئيس «الثروة السمكية»: إلغاء نقل الزريعة نهائياً خلال عامين.. ولجان محايدة لإعادة تسعير إيجارات المزارع السمكية وإنشاء مفارخ لأسماك المياه المالحة

ومن جانب آخر قال الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية: بداية بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ يومين فيما يخص جدولة ديون المزارع السمكية وإعادة التسعير للمزارع على حسب المنطقة الموجودة بها فإن الهيئة على علم بكافة تفاصيل المزارع الموجودة بمختلف المحافظات وطبيعة كل منها واستثماراتها وكذلك خسائرها، مؤكداً أن التسعير سيكون على حسب كل منطقة مع مراعاة ظروف كل مزرعة وكل مستثمر، وستكون هناك لجان محايدة من أكثر من جهة، إضافة لهيئة الثروة السمكية والنزول لأرض الواقع لمعرفة طبيعة كل منطقة ومزرعة، وسيحدد السعر بناء على ذلك، مع العمل لما يحقق الصالح العام للجميع، مؤكداً أن أصحاب المزارع السمكية أساس المنظومة، ويساهمون بشكل كبير فى الإنتاج ويعانون منذ عامين، لذا من الضرورى أن نعمل لصالحهم وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق الدولة.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية أنه سيتم إلغاء نقل الزريعة نهائياً خلال عامين، موضحاً أنهم يقومون بعمل مفارخ لأسماك المياه المالحة، خاصة مزارع دمياط والمشاريع القومية، حيث يوجد مفرخ تحت الإنشاء فى بورسعيد، بالإضافة إلى أن مفرخ 2021 تم تطويره وإنتاجه أصبح مضاعفاً، وهناك مفرخ بالفنارة للبحريات، وسيتم إنشاء آخر بالسويس والبحر الأحمر، مؤكداً أن ما يحدث من نقل الزريعة هو تجاوز فى حق الثروة السمكية فى المسطحات المائية والبحر المتوسط والأحمر وقناة السويس، وبالنسبة لكفر الشيخ فهى مياه عذبة ولا توجد بها أى مشكلة وسيتم توافر الزريعة بشكل كبير وإزالة أى عوائق أمامهم، ولدينا مفرخات تنتج الملايين من الزريعة بدون صيد جائر.