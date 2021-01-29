عاجل.. ضبط مدرس متهم بهتك عرض تلميذة في درس خصوصي بالمنوفية

اتهمت ولي أمر طفلة مدرس لغة عربية بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بهتك عرض تلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات في الصف الثاني الابتدائي، أثناء إعطائها الدرس الخاص بها، حيث توجهت أسرتها لتحرير محضر ضد المدرس بقسم شرطة تلا.

إلقاء القبض على المدرس المتهم بهتك عرض الطفلة

وألقت مباحث تلا، تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، القبض على المدرس وجرى مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ولا يزال التحقيق مستمرا في الواقعة من ضباط مباحث قسم شرطة تلا.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتقديم أسرة طفلة تدعى «ن.ح» 8 سنوات طالبة في الصف الثاني الابتدائي، بلاغ ضد مدرس الطفلة ويدعى «ي.ع» 40 سنة، يتهمونه بالتحرش بها، وتمكنت مباحث تلا من ضبط المتهم.

وأكدت مصادر خاصة، لـ«الوطن»، أنّ الأسرة وقعت الكشف الطبي على الطفلة، وتبين وجود احمرار بالجزء السفلي من الجسد، وعقب ذلك حررت الأسرة محضرا بالواقعة. أوضحت المصادر، أنه جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي، وأكد عدم اغتصاب الضحية.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة لمباشرة مهام عملها.