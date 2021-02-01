تفاصيل جراحة طفلي «الملائكية» يوسف وأحمد: عملية نادرة لعلاج تشوه الوجه

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر عن تفاصيل الوضع الصحي للطفلين أحمد ويوسف المصابين بمرض «الملائكية»، وأكد «صديق» لـ«الوطن» أن الدكتور طارق البانوبي، أستاذ رئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى الحسين أجرى فحوصات علي الحالتين تضمنت الأشعة المقطعية لتحديد أسلوب التعامل الجراحي مع الحالتين.

وأضاف صديق:« تم إحضار طفل 12 سنة وطفل أخر 14 سنة، وتم القيام بأشعة مقطعية علي تلك الأشكال لقيام الجراحة عليها، وسيكون التدخل الجراحي أولا للطفل الأصغر، وهو يوسف بالصف السادس الابتدائي، لأن العصب البصري لهذا الطفل تالف في جانب، ونسعى جاهدين لضبط العصب في الجانب الآخر».

200 حالة مسجلة

وتابع صديق: العملية الخاصة بالطفل يوسف ستكون خلال أيام معدودة ثم تجرى عملية أخري للطفل أحمد بالصف الثاني الإعدادي.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أن الحراجة معقدة وستمر بمراحل كثيرة، مشيرًا إلى أنها حالة نادرة الحدوث، فهناك 200 طفل مسجلين منذ إكتشاف المرض عام 1933، أي منذ ما يقارب 100 عام، والمرض يتوقف عند البلوغ، لكنه يترك تشوه كما تراه في الوجه.

يذكر أن الطفلين «أحمد بالصف الثاني الإعدادي، ويوسف بالصف السادس الابتدائي» المعروفان بتضخم في وجههما، من قرية «برج النور الحمص» بمركز أجا في محافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى مستشفى الحسين الجامعي، لعرضهما على كبار الأطباء بها، لوضع برنامجا لعلاجهما.

استجابة مجلس الوزراء

جاء ذلك في استجابة سريعة من رئاسة مجلس الوزراء مع حالة الطفلين، وتدخله لعلاجهما، بعد انتشار خبرهما، الذي نال تعاطفا كبيرا معهما.

ويعاني الطفلين من مرض شيروبيزم Cherubism أو ما يعرف بمرض «الملائكية»، هو مرض وراثي نادر يسبب بروز النصف السفلي من الوجه، ما تسبب في إحداث تشوه في الوجه والذقن، وظهور أورام جعلت الطفل يوسف لا يرى بإحدى عينيه.