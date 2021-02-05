51 فيديو لقصص جنسية تسببت في حبس أحمد ونهى.. كنا عاوزين نتشهر

جريمة جديدة قادت 4 شباب وفتاة للنيابة بسبب رغبتهم في الشهرة وتحقيق ربح مادي وذلك بعد انتشار فيديوهات تمثيلية ذات محتوى جنسي عبر موقع «يوتيوب» وقدمها شاب وفتاة بشكل إباحي خارج، باسم مستعار «أحمد ونهى» إضافة إلى استغلالهما لأحد الشباب من ذو الإعاقة الذهنية «متلازمة داون» مما تسبب في القبض عليهما.

51 فيديو تمثيلي منهم 26 فيديو تم نشره بالفعل على قناتهم بموقع «يوتيوب» و25 فيديو لم ينشروا وتحفظت النيابة العامة عليهم.

فيديوهات مخلة لشاب وفتاة على يوتيوب

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد شعراوي مدير المباحث الجنائية، وتمكّنت وحدة مباحث مركز حوش عيسى، برئاسة المقدم محمود يونس، من القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بإنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبث محتوى خادش للحياء وأحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم فيما أسند إليهم.

وكشفت أجهزة الأمن، أنَّ الشاب الذي ظهر في فيديوهات «أحمد ونهى»، يعمل مزارعًا، وله معلومات جنائية مسجلة، وأنَّ الفتاة ربة منزل من مدينة حوش عيسى.

فيما بينت المباحث أنَّ المتهميّن اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق عائد مادي، من خلال زيادة أعداد متابعي القناة الخاصة بهما على موقع «يوتيوب»، حتى يكونا مثل مشاهير هذا الموقع الذين يحققون نسب مشاهدة كبيرة، ويجنون أرباحًا كبيرة من وراء تلك الفيديوهات.

وأمرت نيابة حوش عيسى العامة بالبحيرة، بحبس أصحاب قناة «أحمد ونهى»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهمة بث مقاطع منافية للآداب، ومحتوى خادش للحياء على موقع «يوتيوب».

مريض متلازمة «داون» جار المتهم

وكشفت مصادر أمنية، أنَّ مريض «متلازمة داون» الذي ظهر في فيديوهات «أحمد ونهى» الخادشة للحياء، جار المتهم «نادر.أ» والذي يؤدي دور أحمد في الفيديوهات، حيث استغل شابا من مرضى متلازمة داون في أفلامه القصيرة، لتحقيق نسبة مشاهدة عالية.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنَّ المريض لا يعي ما قدمه من محتوى خادش للحياء، مؤكّدة استغلال المتهم لأحداث لم يبلغوا السن القانونية، وأظهارهم في بعض المشاهد.

كنا عاوزين نبقى مشهورين

وقالت مصادر أمنية، إنَّ المتهمين «أحمد ونهى» دخلا في نوبة بكاء خلال استقلالهما سيارة الترحيلات من محبسهما في مركز شرطة البحيرة إلى النيابة العامة، واعترفا: «كنا عايزين نبقى مشهورين زي أحمد وزينب، وقناتنا تدخل لينا فلوس كتير».

أضافت المصادر، أنَّ المتهمين «أحمد ونهى» اعترفا أمام المباحث، أنهما يصنعان فيديوهات على «يوتيوب» بغرض الشهرة، زاعمين، أنها فيديوهات اجتماعية، هدفها توجيه رسالة إلى الشباب للتحذير من مخاطر الإدمان والممارسات السلبية، مشيرين إلى أن التعبير خانهما في الفيديو الأخير، وأنهما كانا يعتقدان أنَّهما يؤديان مشهدًا تمثيليًا، وليس عليهما أي أضرار قانونية، لأنَّهما كان يرتديان ملابسهما بشكل كامل.