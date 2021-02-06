بعد إغلاقه 3 أسابيع.. افتتاح كوبري «سمنود الملاحي» اليوم

تفتتح الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم، كوبري سمنود الملاحي، الواصل بين محافظتي الدقهلية والغربية، والمار على نهر النيل فرع دمياط، والذي يربط بين «سمنود، ومنية سمنود»، بعد 3 أسابيع من إغلاقه لانتهاء أعمال الصيانة، وتبقى فقط أعمال الدهانات والتي لا تعيق افتتاح الكوبري أمام حركة السيارات.

ويبدأ افتتاح الكوبري أمام السيارات والمواطنين الساعة 11 صباح اليوم، وذلك أمام السيارات والمواطنين، والذي يمثل شريان تنقل بين محافظتي الدقهلية والغربية أعلى نهر النيل، بعد انتهاء أعمال الرصف والصيانة والإصلاحات الضرورية للكوبري، والتي استمرت 3 أسابيع بدءً من 16 يناير الماضي.

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من جهتها، قالت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا، إن الكوبرى بدأنا في إغلاقه لأعمال الصيانة والتي كانت قد بدأت من يوم 16 يناير الماضي، بالتنسيق بين كل من مديريتي «أمن الغربية» و«أمن الدقهلية» وإدارتي المرور في المحافظتين، وتم وضع خطة بديلة للطرق المؤدية للمحافظتين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وبدأت الهيئة العامة للطرق والكباري في أعمال الصيانة والإصلاح يوم 16 يناير الماضي، وأخطرت كل من مديريتي «أمن الغربية»، و«أمن الدقهلية»، للتنسيق بين إدارتي المرور، وذلك لوضع خطة بديلة للطرق المؤدية بين المحافظتين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة، وأهابت بالمسافرين بضرورة اتخاذ الطرق البديلة.

وتواصل الهيئة، خلال فتح الكوبري أعمال الدهانات لجسم الكوبري، والتي لا تعيق الحركة المرورية للسيارات.