تصاعد الأدخنة من عقار الدائري لليوم الثامن على التوالي

تصاعدت الأدخنة من عقار الدائري المحترق، لليوم الثامن على التوالي، فيما ترقب قوات الدفاع المدني العقار المخالف لحين انهياره، بعد أن تنقلت النيران بين الأدوار حتى أتت على محتويات ما بداخله.

كان قاضي المعارضات جدد حبس صاحب العقار لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمى تعريض حياة المواطنين للخطر، بعد أن اشتعلت النيران في مخزن أحذية وبداخله كميات هائلة من المواد التي تساعد على الإشتعال التي أمسكت فيها النيران.

وبينت تحقيقات النيابة أنَّ العقار مخالف وأن لجنة التصالح المخصصة من قبل حي الهرم رفضت التصالح مع مالك العقار بسبب بناؤه في حرم الطريق الدائري.