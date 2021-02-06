عاجل.. جامعة حلون تبدأ تطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا (صور)

أعلنت مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان، منذ قليل، عن بدء تلقي الأطقم الطبية للتطعيمات ضد فيروس كورونا، منذ الأسبوع الماضي، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفي بدر الجامعي، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير الحماية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية بالمحافظات، خاصة مستشفيات العزل.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنَّ الجامعة تسعى لتوفير كل الإمكانيات والوسائل التي تؤدي إلى حماية الأطقم الطبية وتيسير العمل لهم لأداء واجبهم على أكمل وجه، فضلاً عن تقديم كل أوجه الدعم لما يقوموا به من دور عظيم في مجابهة المرض، مؤكّداً أنَّه جرى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات المناسبة لجميع الأطباء.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، أنَّ مستشفى بدر الجامعي تمّ تخصيصها مؤخراً كمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا، لذا تسعى جامعة حلوان وكلية الطب إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس وحماية أبناءها من الأطقم الطبية من خلال عدة خطوات استباقية واحترازية اتخذتها منذ بداية الجائحة، وصولاً إلى توفير اللقاح بالمجان لمختلف الكوادر الطبية، المواطنين وذلك تقليلاً لحدة أعراض الفيروس على المصابين، مؤكّداً أننا لن نبخل أبداً في بذل أي نفيس أو غال في خدمة الوطن وحماية أبناءه ورعايتهم الصحية وحمايتهم.

وأضاف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات أنَّ إعداد الإصابات بدأت في الانخفاض التدريجي و دروة الموجة قد قلت ولكن لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة وغسيل الأيدي باستمرار.