بـ«غرف عزل».. القاهرة والجيزة تستعدان للامتحانات في زمن «كورونا»

أيام قليلة ويبدأ طلاب المدارس لسنوات النقل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كالتعقيم المستمر للمدارس، وقياس درجات حرارة الطلاب والمعلمين.

من جهتها، كشفت مصادر مسؤولة بمديريتي التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن الانتهاء الكامل من الاستعدادات للأعمال الامتحانية، مؤكدين تخصيص غرف عزل للطلاب المشتبه فيهم بالمدارس، فضلًا عن قياس تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للجان الامتحانات.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بتخصيص غرفة عزل لكل مدرسة لعزل الطلاب المشتبه فيهم، فضلا عن حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وشدد عطية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على عدم حضور أولياء الأمور للجان الامتحانات تجنبًا من الازدحام أمام المدارس، وتم تشكيل غرف عمليات الامتحانات بالإدارات التعليمية واتصالها بغرفة عمليات المديرية الرئيسية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكدًا حرص المديرية على توفير كافة المستلزمات الخاصة بأعمال التعقيم.

الجيزة: قياس درجات حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول لجان الامتحانات

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن المديرية بكافة الإدارات التابعة لها، انتهت من استعداداتها المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، مضيفًا أن المديرية كثفت من أعمال التعقيم للجان الامتحانات، فضلًا عن الاهتمام بأعمال النظافة والتطهير المستمر للفصول الدراسية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص غرف عزل بالمدارس لعزل الطلاب المشتبه فيهم، مؤكداً أنه تم توزيع أعداد الطلاب بشكل متوازن على اللجان تجنباً للكثافة الطلابية، وسيتم قياس درجات حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول لجان الامتحانات.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا، كافة التفاصيل المتعلقة بآلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بمختلف السنوات الدراسية سواء سنوات النقل أو طلاب الشهادة الإعدادية، على أتبدأ الامتحانات 27 فبراير الجاري، بعد تأجيلها منذ يناير الماضي، بسبب ذروة فيروس كورونا.

ولفت وزير التعليم، إلى حرص جميع المديريات التعليمية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل المستمر على تعقيم لجان الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنَّ جميع المدارس ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل بداية الامتحانات بـ24 ساعة