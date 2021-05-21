حكاية ممرض سرق جهاز تنفس لمرضى كورونا لشراء شقة الزوجية (مستند)

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة في تحقيقات النيابة مع ممرض في مستشفى جامعي لعلاج الأطفال تابع لجامعة عين شمس، أن المتهم تمكن من سرقة جهاز تنفس صناعي مخصص لعلاج الأطفال من مستشفى عزل كورونا، بعد انتهاء عمله في يوم 11 أغسطس من عام 2020 وعرضه للبيع بسعر 250 ألف جنيه.

سرقة جهاز تنفس الأطفال

وأفادت تحقيقات نيابة الأموال العامة، بأن المتهم انتظر حتى انتهاء عمله، واستغل وجوده بمفرده واستولى على جهاز التنفس الصناعي عن طريق مغافلة زملائه بعدما نزعه من على الحامل المثبت عليه ووضعه داخل حقيبة ظهر خاصة به، وخرج من المستشفى ثم توجه إلى شركة أجهزة طبية، وعرض الجهاز للبيع بعد أن أجرى له صيانة.

عزل كورونا

كما أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم استولى على الجهاز خلسة وأخذه خفية من إحدى غرف المستشفى بعد انتهاء فترة عمله بها، وأخفاه بحقيبة ظهره فتمكن بذلك من الاستئثار بالجهاز والخروج به من المستشفى المخصص لعزل كورونا بقصد تملكه وإضاعته على جهة عمله، وعرضه للبيع لحاجته للمال، وبرر الممرض المتهم فعلته بحاجته إلى المال لشراء شقة له لرغبته في الزواج بها بعد ارتباطه بفتاة وعدم قدرته على الزواج منها.

إحالة المتهم للجنايات

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم «محمد.أ» 28 عامًا، مساعد تمريض بمستشفى الأطفال جامعة عين شمس، وقررت النيابة إحالته إلى المحاكمة الجنائية، وحملت القضية الرقم 30 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 21 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.

ووجهت المحكمة إلى المتهم تهمة أنه بصفته موظف بمستشفى الأطفال التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس المملوكة للدولة، استولى بغير حق وبنية التملك على مال عام مملوك لجهة عمله.