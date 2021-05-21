الأحزاب والقوى السياسية: قافلة إغاثة غزة تعكس التناغم الرسمي والشعبي «فيديو»

أطلقت الأحزاب والقوى السياسية المصرية، قافلة محملة بجميع الاحتياجات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة بفلسطين.

من جانبه، قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد قام نواب الشعب بأخذ كميات كبرى من المعونات الغذائية والصحية، وقاموا بالتوجه لتوصيلها بأنفسهم إلى أشقائنا في الأراضي الفلسطينية.

وأشاد «عابد»، خلال تصريحات له نشرتها فضائية «إكسترا نيوز»، بما قام به الرئيس السيسي من دعم قطاع بـ500 مليون دولار، وهي المبادرة التي أشاد بها كافة نواب البرلمان العربي.

فيما قال النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية نجحت في وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، كما نجحت من قبل في بداية الأسبوع الماضي، بإطلاق مبادرة وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية لعلاج كافة المصابين في أحداث غزة الأخيرة، «بننقل بعض المستلزمات الطبية والمواد الغذائية هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب الفلسطيني».

وقال النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما تقدمه مصر من قوافل محملة بالاحتياجات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، تأتي في إطار التناغم بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث ينظر الجميع للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي مصري.

وتابع: «نحن حينما ندعم الشعب الفلسطيني فنحن ندعم أمننا القومي والشعب العربي في فلسطين لأن هذا هو قدر مصر الكبير بأن تبقى هي الكبيرة ومفتاح كل كل الأزمات في المنطقة سواء على البعد الاستراتيجي الغربي أو الجنوبي أو الشرقي».