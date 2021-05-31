درجات الحرارة اليوم على محافظات مصر.. تصل إلى 44 في بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة، اليوم الاثنين، على مدن ومحافظات مصر، وفق بيان صادر عن خبراء الهيئة، موضحة حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 39 22

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 34 21

طنطا 38 21

شبين الكوم 39 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 22

مطروح 26 19

السلوم 26 21

سيوة 36 22

بورسعيد 32 22

دمياط 28 21

الزقازيق 38 21

المنصورة 38 21

الإسماعيلية 42 20

السويس 41 20

العريش 32 21

رفح 32 21

رأس سدر 41 22

نخل 40 19

نويبع 41 25

طابا 33 22

كاترين 33 19

الطور 40 23

شرم الشيخ 41 27

الغردقة 40 26

مرسى علم 39 26

الفيوم 41 22

بني سويف 41 22

المنيا 42 23

أسيوط 43 23

سوهاج 43 23

قنا 43 23

الأقصر 44 24

أسوان 44 24

إدفو 44 25

أبو سمبل 44 22

الوادي الجديد 43 23

شلاتين 39 26

أبو رماد 39 26

حلايب 38 27

رأس حدربة 38 27

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود ليلًا طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء، إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.