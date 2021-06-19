في 9 نقاط.. «الوطن» توثق تاريخ أبراج المنطقة الجنوبية بالعلمين الجديدة

قبل ساعات من بدء تدشين مشروع الأبراج الجديدة بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة، «الوطن» توثق تاريخ بدء إجراءات التعاقد والعمل، التى بدأت في الثامن من فبراير الماضي، حين وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقود تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، مع شركة «cscec» الصينية، التي صممت مؤخرا البرج الأيقوني أعلى برج بقارة أفريقيا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الوطن توثق تاريخ أبراج المنطقه الجنوبية بالعلمين الجديدة في 9 نقاط

وشهد مراسم توقيع العقود، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وسفيرا مصر والصين، وأكد الحضور، أن مشروع أبراج العلمين الجديدة سيكون بمثابة علامة هامة في تاريخ البناء المصري، ويرمز إلي إتحاد أعرق حضارتين عرفتهما البشرية منذ القدم، وأن هذا النموذج من التعاون يقف خلفه قائدان حكيمان وهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس «شي جين بينغ»، اللذان يسخران ما يربطهما من روابط الأخوة والمحبة لمد جسور التعاون بين الشعبين.

المشروع بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية وبالجنيه المصرى

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز ملامح المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية بمنطقة الساحل الشمالي غرب مصر، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عن تدشينه خلال ساعات من الآن وهي كالتالي:

1- يتكون المشروع من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بإرتفاع 250 متراً عبارة عن 68 دورا بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج 56 دورا بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الإتفاق على أن يتم السداد لكامل الأعمال بالجنيه المصرى.

الأبراج تبنيها شركة صينية عالمية.. وتضم برج أيقونى بإرتفاع 250 متراً و4 أبراج بإرتفاع 200 مترا

2- مدينة العلمين الجديدة، هى واحدة من أكبر المدن المصرية الجديدة، المطلة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تقوم الحكومة المصرية بإنشائها على أحدث الطرز الحديثة لتكون العاصمة الصيفية للبلاد، ومشروع أبراج العلمين رغم كونه من الناحية الهندسية والمعمارية علامة هامة في تاريخ البناء المصري، إلا أنه يحمل في طياته رمزاً هاماً ليس فقط للتعاون البناء بين وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة وشركائنا الصينيين ممثلين في شركة (CSCEC)، بل إنه يرمز إلي إتحاد أعرق حضارتين عرفتهما البشرية منذ القدم، واللتين قدمتا نموذجاً للقيم الإنسانية الراقية، والتعاون بين الشعوب وهما الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية.

3- ما كان يمكن لهذا النموذج من التعاون أن يتم، لولا الدعم المُقدم من الحكومتين الصينية والمصرية، والذي يقف خلفه قائدان حكيمان، وهما، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اللذان يسخران ما يربطهما من روابط الأخوة والمحبة في مد جسور التعاون بين الشعبين.

4 - بدأت وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة، برنامج التعاون مع شركة (CSCEC) بمشروع مركز المال والأعمال بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، ولفت الإنتباه، الإمكانات والخبرات التي تتميز بهما الشركة ليس فقط بوصفها أكبر مقاولي العالم، ولكن أيضاً كان لتقدير قيادات الشركة على جميع المستويات للأهمية الإستراتيجية للمشروع، أبلغ الأثر على نجاح المشروع، فقد بذل جميع العاملين بالشركة كل جهد في تنفيذ المشروع، وأعطوا أفضل الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل، مما جعلهم مؤهلين لشراكة دائمة مع الوزارة في العديد من المشروعات.

عام 2021 يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى والذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين

5- يصادف عام 2021 الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى، وأيضاً يصادف الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية، ويحرص البلدان على مواصلة الجهود للإرتقاء بالعلاقات الصينية المصرية إلى مستوى أعلى تنفيذاً لتوجيهات من رئيسى البلدين.

6- التعاون بين شركة (cscec) الصينية، وبين مختلف الدوائر فى مصر له تاريخ طويل، حيث دخلت الشركة إلى السوق المصرية فى عام 1984، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار 37 عاماً تقوم الشركة بتنفيذ مجموعة من المشروعات الممتازة فى مصر، والتى تشهد على الصداقة العميقة بين الصين ومصر.

الجزار: الأبراج الجديدة تمثل مركز ثقل ومتنفس ترفيهي للمنطقة الجنوبية بالمدينة

7- وفي إبريل الماضي عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع مسئولى المكتب الإستشاري الأمريكى العالمى، الذى يتولى حاليا أعمال الإستشارات الهندسية والتصميمات لعدد من الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.

وقال وزير الإسكان، استنادا إلى تجربة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم السير علي نفس الخطي والإحتزاء بتلك التجربة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم الإتفاق على الأعمال الإستشارية والتصميمية مع المكتب الإستشاري العالمي الذي قام بتصميم أبراج العاصمة، لوضع التصميمات لأبراج العلمين الجديدة، التى سيتم البدء في إنشاؤها اليوم بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تعد بمثابة مركز ثقل ومتنفس ترفيهى للمنطقة الجنوبية بالمدينة، حيث سيتم إنشاء الأبراج بمنطقة تُشرف على بحيرات مائية، وهو ما يعطي قيمة وميزة تنافسية للعمق الداخلي للمدينة، وبهذا تصبح مدينة العلمين الجديدة مدينة ذات طابع سياحي مميز، لا يقتصر على الموارد الطبيعية القائمة والمتمثلة في الساحل فحسب، بل قائم علي رؤية تنموية شاملة ومتكاملة.

دراسة ومناقشة أسلوب الإدارة والتعرف على المشاكل والأسلوب الأمثل للتعامل مع التحديات

8 - خلال زيارة الدكتور عاصم الجزار، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمت زيارة عدد من المشروعات المثيلة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لدراسة ومناقشة أسلوب الإدارة والتعرف على المشاكل والأسلوب الأمثل للتعامل مع التحديات، وكيفية التعامل مع المستأجرين للمبنى، والمستفيدين به، وأساليب التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات لمثل هذا النوع من المشروعات.

9 - خلال الزيارة تم الإطلاع على جميع تفاصيل المشروع، والتأكيد على الإلتزام بتقديم الرسومات التنفيذية فى مواعيدها لتتمكن شركة المقاولات من سرعة التنفيذ، كما عقد وزير الإسكان إجتماعا مع مكتب HKS، وهو متخصص في المنشآت الصحية والمراكز الطبية، وتركز الإجتماع على كيفية الإستعانة بمشغلين عالميين لإدارة مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الادارية الجديدة، مشيراً إلى أنه من المستهدف توفير خدمات على أعلى مستوى فى مدننا الجديدة، وعلى رأسها الخدمات الطبية، وبالتالى تتم الاستعانة بأفضل الخبرات فى هذه القطاعات، بما يسهم فى توفير خدمات متميزة للمواطن المصرى.

المهندس وائل سمير : جاري تنفيذ مدينة تراثية بالعلمين الجديدة، بمساحة 260 فدان

كان المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أوضح أنه جاري تنفيذ مدينة تراثية بالعلمين الجديدة، بمساحة 260 فداناً، وتشتمل على مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشآت بها حوالى 70 منشأ، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومبانى الإسكان الفاخر، كما يجرى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فداناً.

المهندس محمد خليل : جاري تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر بإجمالى عدد وحدات 4096 وحدة سكنية

وكان المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أشار إلى أنه جاري تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بإجمالى عدد وحدات 4096 وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 35 عمارة، 840 وحدة سكنية، بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتميز، بنسب إنجازٍ متقدمة، بجانب 80 عمارة 1920وحدة، بالمرحلة الأولى بالمشروع، وتم الإنتهاء من 1080 وحدة منها، مشيرا إلى أن جميع قيادات الجهاز يسابقون الزمن للإنتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المرحلة الأولى تمهيدا لافتتاحها.