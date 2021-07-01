برلمانية تكشف تطورات تكليف خريجي العلوم الطبية بالمنوفية وبني سويف

كشفت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن قضية تكليف خريجي كليتي العلوم الطبية بجامعتي المنوفية وبني سويف، حيث أكدت أنها تلقت مؤخراً رداً من جانب وزارة الصحة، انتهى لانتظار بطاقة الوصف الوظيفي لخريجي الكلية، من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

خطوة واحدة لتكليف خريجي كلية العلوم الطبية بوزارة الصحة

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أنه تم العرض على اللجنة العليا للتكليف بتاريخ 24 يناير الماضي، ومخاطبة التنظيم والإدارة عما إذا صدر بطاقة وصف وظيفي جديدة، حسب وصف لجنة رئاسة الوزراء من عدمه، وقررت اللجنة تأجيل النظر في التكليف لحين ورود اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتاريخ 10 مايو الماضي، وسيتم العرض على اللجنة العليا للتكليف مرة أخرى، بعد اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي.

طلب إحاطة لتكليف خريجي العلوم الطبية في مستشفيات وزارة الصحة

وتقدمت النائبة هناء سرور، في وقت سابق، بطلب إحاطة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وإلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بتكليف خريجي كليات العلوم الطبية بوزارة الصحة، خاصةً في ظل احتياج مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لمثل هذه التخصصات.

وأضافت «سرور» أن درجة القبول بالكليات لا تقل 97% ولائحة الكلية تنص على أن مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات عملية ونظرية وسنة امتياز إجباري بالمستشفيات الجامعية، بأقسام أشعة وتصوير طبي وتحليل طبية، وأجهزة طبية وتتضمن اللائحة بعد الدراسة تكليف هؤلاء الخريجين ولكنهم فوجئوا بعدم التكليف حتى الآن.