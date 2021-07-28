إيداع طفلتين بدار رعاية اجتماعية لقتلهما الطفلة «سهير» بالدقهلية

أدانت محكمة الطفل بالمنصورة بمحكمة المنصورة الابتدائية، بمحافظة الدقهلية، طفلتين شقيقتين في مقتل الطفلة سهير أحمد شلبي الشويخ، 3 سنوات، وهما جارتهما، وذلك بتهمة قتلها وخطفها وهتك عرضها في قرية «الحواوشة» بمركز المنصورة.

وأصدرت المحكمة حكمها بإيداع الطفلتين المتهمين «داليا ح. هـ.»، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، وشقيقتها «هالة»، 12 سنة، بالصف الخامس الابتدائي، بأحد دور الرعاية الاجتماعية، حتى بلوغ سن الثامنة عشر من عمرهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حامد، وعضوية المستشار عبد الرحمن عفيفي، والمستشار وليد عبد الرازق.

واختفت الطفلة «سهير» في سبتمبر 2020، وبحثت عنها أسرتها في كل مكان، وعثروا عليها في اليوم التالي ملقاة على سلم منزل الجيران في المنزل المقابل لهم، واتهموا الأم وطفلتيها باستدراج المجني عليها وخطفها وقتلها، وهتك عرضها.

وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية «الحواوشة»، بالعثور على جثة طفلة، بعد يومين من اختفائها، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز إلى مكان العثور على الجثة، وتبين أن المجني عليها طفلة تدعى سهير أحمد شلبي الشويخ، 3 سنوات، وجرى قتلها ووضعها في شيكارة، بالقرب من منزل جدتها.

ونُقلت جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بإشراف مدير مباحث المديرية، اللواء مصطفى كمال؛ لكشف لغز جريمة قتل الطفلة، وسرعة ضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طفلتين جيران «سهير»، وذلك أثناء قيامهما باللعب مع المجني عليها، وألقت مباحث المركز القبض على كل من «فاطمة ف. ف.»، 29 سنة، ربة منزل، والطفلتين «داليا ح. هـ.»، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، وشقيقتها «هالة»، 12 سنة، بالصف الخامس الابتدائي.

واعترفت الأم، في التحقيقات، أن طفلتها «داليا» خرجت من البيت وعادت ومعها الطفلة «سهير»، بنت الجيران، لتلعبا معا، ودخلت معهما شقيقتها الكبرى «هالة»، مشيرةً إلى أنها تركت الأطفال وانشغلت بأعمال المنزل، وفوجئت بالطفلتين يجلسان على ظهر الطفلة ويكتمان أنفاسها، ولما اقتربت منها تبين لها وفاتها.