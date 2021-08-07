دفعة جديدة من «أطباء البروتوكول» تصل العريش للكشف على المرضى مجانًا

استقبل الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء البروتوكول التي وصلت للعيادات الخارجية بالمستشفى؛ وذلك لتوقيع الكشف على المرضى من أهالي سيناء.

وقال منصور، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنَّ عدد أطباء البروتوكول يصل إلى 12 أستاذًا قادمين من أربع جامعات مصرية، وذلك للكشف على المرضى وإجراء عمليات للمستحقين بالمجان، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة الكوادر الطبية في بعض التخصصات المنقوصة بمستشفى العريش العام.

زيارات أسبوعية

بدوره، أوضح الدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى، أنَّ أطباء الجامعات يأتون كل أسبوع لمدة ستة أيام كاملة من أربع جامعات هي وهى القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وذلك بحسب البروتوكول الموقع بين الجامعات الأربع ومديرية الصحة بشمال سيناء.

في سياق متصل، أوضح محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنَّ الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، والدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى، ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى، كانوا في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات.

كشف مجاني

وأشار إلى بروتوكول التعاون يتضمَّن توقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مؤكدًا استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيًّا طبقا للبروتوكول.

زحام غير مسبوق

وتشهد العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام زحامًا غير مسبوق على أطباء البروتوكول للحصول على منحة العلاج المجاني المقدمة من مديرية الصحة للمرضى.